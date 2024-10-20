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BBC

بعد زيادة أسعار المحروقات.. نقيب الفلاحين: أسعار الخضروات سترتفع 15%

07:01 ص الأحد 20 أكتوبر 2024

حسين أبو صدام نقيب الفلاحين

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كتب- عمرو صالح:

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، عن نسبة الزيادة المتوقع لأسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار المحروقات.

وقال "أبو صدام"، لمصراوي، إن قرار زيادة أسعار المحروقات يؤثر بشكل سلبي على المزارعين كونه سيتسبب في زيادة أسعار التكلفة الزراعية مما ينتج عنه زيادة أسعار المنتجات بنسبة تصل إلى 15%بمختلف الأسواق.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت تحريك أسعار البنزين بأنواعه، في السادسة من صباح أمس الجمعة، الـ 18 من أكتوبر 2024.

حسين أبو صدام نقيب الفلاحين أسعار البنزين أسعار الخضروات والفاكهة لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية
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