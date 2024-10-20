"القومي للمرأة" ينظم ندوة بعنوان "المرأة المصرية وروح أكتوبر ودورها في بناء القيم"

كتبت- نور العمروسي:

نظمت لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة ندوة بعنوان "المرأة المصرية وروح أكتوبر ودورها في بناء القيم" بحضور الدكتورة سهام جبريل عضو المجلس ومقررة لجنة المحافظات و اللواء علي حفظي محافظ شمال سيناء الاسبق وقائد قوات الإستطلاع في حرب أكتوبر، اللواء طيار أركان حرب حسن راشد رئيس أركان القوات الجوية الأسبق، وعدد من طالبات جامعة عين شمس و جامعة الازهر و مدرسة القديس يوسف لغات.

افتتحت الدكتورة سهام جبريل الندوة معربة عن سعادتها لحضور العديد من الشابات وأوضحت أنه يجب على الأجيال الجديدة أن ترى وتحفظ وتفتخر بما قام به أبطالنا في حرب أكتوبر من أجل هذا الوطن كما أكدت أن نصر اكتوبر هو عبور إلى العزة والكرامة وأشارت إلى ان مصر تمثل القوة الشاملة من إمكانيات ومقاومات إنسانية تسعى إلى إدارة الأزمات وبناء الإنسان واستقرار السلام والمنطقة لبناء مستقبل الوطن.

وفى كلمته أوضح اللواء علي حفظي خلال الجلسة الأولى (مشاهد وذكريات ابطال شاركو في حرب أكتوبر) أن النصر جاء بسبب خداع العدو وافقاده توازنه والتزام السرية التامة عند التخطيط والتنفيذ وكان هناك فضل لالتحام القيادة السياسية والقوة العسكرية والشعب مشيراً إلى أن هناك دائماً علاقة بين الماضي والحاضر لذلك يجب الحفاظ على التواصل بين الأجيال لنقل الخبرة والحكمة للشباب الذي يحمل القوة والعزيمة.

كما أكد على أن المرأة كان لها دوراً هاماً في فترة الحرب على الصعيد السياسي و الإجتماعي ويجب تسليط الضوء على هذا الدور.

كما أشار اللواء طيار أركان حرب حسن راشد إلى اهمية دور المرأة في فترة الحرب داخل منزلها في إدارة الأمور المالية والحالة النفسية والصحية للأسرة أو في ساحة الحرب من حيث القيام بالطهي وإرسال الطعام والإغاثات والعمل كممرضات بالمستشفيات لعلاج مصابي الحرب.

وأشار اللواء رفعت قمصان نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للإنتخابات ومستشار مجلس الوزراء الاسبق إلى ضرورة رفع الوعي عند الأجيال الجديدة ليكونوا على دراية بالوضع الإقليمي والمخاطر السياسية والإقتصادية والجغرافية للدولة والدول المجاورة كما أكد على ان المرأة المصرية دائماً قوية فى أوقات السلم والحرب وتسعى دائماً لتحقيق إستقرار الدولة و الحفاظ على الإستقرار الداخلي للأسرة.