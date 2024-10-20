حدث في منتصف الليل| مدبولي يكشف أسباب تحريك أسعار الوقود .. وحقيقة تهديد العواصف الشمسية للإنترنت

كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مائل للبرودة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

القومي للبحوث الفلكية يكشف حقيقة تهديد العواصف الشمسية للإنترنت

حذر الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، من زيادة النشاط الشمسي خلال العامين المقبلين، مما قد يؤدي إلى حدوث عواصف شمسية قوية

مصر والإمارات تسقطان أطنانًا من المساعدات الإنسانية جوًا على شمال قطاع غزة

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار المساعدات الإنسانية العاجلة عبر الجسر الجوي للأشقاء الفلسطينين بقطاع غزة.

أستاذ هندسة طرق: رصد 225 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

قال الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والنقل والمرور بجامعة بني سويف، إن الدولة المصرية رصدت 225 مليار جنيه لتطوير منظومة السكة الحديد من

مدبولي يكشف أسباب تحريك أسعار الوقود تدريجيًا حتى 2025

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أسباب اتجاه الحكومة لتحريك أسعار الوقود تدريجيًا حتى نهاية 2025،