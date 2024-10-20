أقل من الطيران بـ 8 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار برامج العمرة البرية 2024

كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد عابد، عضو غرفة شركات السياحة، إن شركات السياحة ستبدأ خلال الفترة القادمة تدريجيًا في تنظيم برامج العمرة البرية 2024.

وأضاف "عابد"، في تصريحات لمصراوي، أن لجوء الشركات إلى برامج العمرة البرية 2024 يعود إلى الرغبة في وجود تنوع في الأسعار، حيث تنخفض رحلات العمرة البرية عن الطيران بما يصل إلى 8 آلاف جنيه للبرنامج.

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن أسعار رحلات العمرة البرية 2024 الاقتصادية تبدأ من 25 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تلجأ عدد كبير من الشركات خلال شهر رمضان القادم إلى تنظيم برامج العمرة البرية بجانب الطيران، وذلك حتى يكون هناك تنوع في البرامج.