إعلان

BBC

وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

09:52 م الأربعاء 02 أكتوبر 2024

الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور بدر عبدالعزيز محمد بدر، عميدًا لكلية الآداب جامعة بورسعيد.

• الدكتور إبراهيم عبدالرازق أحمد سليم، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة بني سويف.

• الدكتورة إيناس أحمد علي الجندي، عميدًا لكلية طب الفم والأسنان جامعة كفر الشيخ.

الدكتور أيمن عاشور تعيين قيادات جامعية جديدة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارات جمهورية الجامعات الحكومية جامعة بني سويف جامعة كفر الشيخ جامعة بورسعيد
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير الزراعة: قمنا بالتصدي لارتفاع أسعار البيض والبطاطس بهذه الطريقة

إعلان

إعلان

عاجل - عميد معهد الفلك يكشف سبب شعور سكان المعادي بهزة أرضية