أبرز الظواهر الجوية غدا الخميس
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كتب-عمرو صالح:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن الظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد غدا الخميس 3 أكتوبر 2024 .
وقالت الهيئة في بيانها إنه من المتوقع أن تشهد البلاد غدا الخميس :
-انخفاض في درجات الحرارة على معظم الأنحاء
-طقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر حار نهارا على أغلب الأنحاء
-تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد نهار مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارا.
-شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها
-نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء وخلال فترات متقطعة.
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