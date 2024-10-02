إعلان

BBC

أبرز الظواهر الجوية غدا الخميس

09:48 م الأربعاء 02 أكتوبر 2024
  • عرض 6 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 6 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس
  • عرض 6 صورة
    الطقس

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن الظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد غدا الخميس 3 أكتوبر 2024 .

وقالت الهيئة في بيانها إنه من المتوقع أن تشهد البلاد غدا الخميس :

-انخفاض في درجات الحرارة على معظم الأنحاء

-طقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر حار نهارا على أغلب الأنحاء

-تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد نهار مما يساعد على تلطيف الأجواء نهارا.

-شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها

-نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء وخلال فترات متقطعة.

اقرأ أيضا:

لقاء رئيس الوزراء بالمفكرين.. بدراوي: يجب زيادة سعة صدر الإعلام في حرية التعبير

مسؤول باليونيسيف تكشف دور الإعلام لتحسين الخصائص السكانية

الطفولة والأمومة ينفذ ورشة عمل للأطفال وأسرهم لرفع الوعي بقضايا العنف

الطقس الظواهر الجوية درجات الحرارة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيس مجلس الشيوخ يدعو الأعضاء لتقديم طلبات الانضمام للجان النوعية بدور الانعقاد الخامس

إعلان

إعلان

عاجل - عميد معهد الفلك يكشف سبب شعور سكان المعادي بهزة أرضية