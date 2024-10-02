بيان من معهد الفلك بشأن هزة أرضية جنوب شرق القاهرة

كتب- عمر صبري:

قال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الدكتور طه توفيق رابح، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد يوم الأربعاء الموافق 02/10/2024 سجلت هزة أرضية نتيجة أعمال إنشائية، على بعد 10 كيلو متر جنوب شرق القاهرة.

وكانت بياناتها كالتالي : تاريخ الحدوث: 02/10/2024 وقت الحدوث : 07:51:03 مساءًبالتوقيت المحلي القوة : 1.96 درجة علي مقياس ريختر خط العرض: 29.96 شمالا خط الطول : 31.29 شرقا العمق: 0.00 كم