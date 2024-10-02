العمل: ملتقى توظيف في جنوب سيناء يوفر 282 وظيفة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن استمرار مديريات العمل بالمحافظات في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وذلك تنفيذًا لتكليفات وزير العمل محمد جبران.

وفي هذا السياق، افتتحت مديرية عمل محافظة جنوب سيناء فعاليات ملتقى توظيف للشباب من الجنسين، بما في ذلك ذوي الهمم، الراغبين في العمل بالمنشآت السياحية، وذلك بمقر ديوان عام المديرية، تحت رعاية محمد جبران، وزير العمل، واللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وبحسب معلومات المديرية برئاسة وفاء نجاح، يوفر الملتقى 282 فرصة عمل للشباب الراغب في العمل، ولذوي الهمم، في جميع التخصصات الفندقية، للعمل في المنشآت السياحية بمدينة شرم الشيخ والمدينة الخدمية في طور سيناء.

وشارك في الملتقى عدد من الفنادق السياحية، منها فنادق: دومينا كورال باي، بارك ريجنسي، غزاله، الباتروس لاجونا، صن رايز، بالإضافة إلى شركة كيرو سيرفس للخدمات بمدينة طور سيناء. يهدف الملتقى إلى دمج ذوي الهمم في سوق العمل، ويأتي ذلك في إطار جهود المديرية وأجهزتها التابعة لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري داخل المحافظة، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

وتقوم المديرية بالتحقق من مصداقية فرص العمل، واستلام العقود، كما تواصلت مع الشباب حتى بعد استلام وظائفهم، وتراقب تطبيق القانون، خاصة تنفيذ الحد الأدنى للأجور، تنفيذًا لتوجيهات الوزير جبران.

وشهد فعاليات الملتقى أيضًا عدد من الشخصيات المهمة، منهم الدكتور جبريل فتيح، مستشار محافظ جنوب سيناء لشئون الشباب، وحسام حربي، نائب رئيس جهاز المشروعات الصغيرة بجنوب سيناء، ومجدي نجيب، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بجنوب سيناء، والدكتورة نهي الحسيني، مقررة المجلس القومي للمرأة بجنوب سيناء.