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BBC

هل تتأثر أسعار النفط والذهب بالضربات الإيرانية على إسرائيل؟.. خبير استراتيجي يجيب

08:07 م الأربعاء 02 أكتوبر 2024

أسعار النفط

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كتبت -داليا الظنيني:

قال عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تصاعد الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل أثر سلبًا على الاقتصاد المصري.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء ،أن نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي ضربت دول المنطقة مساء أمس، فقد ارتفعت أسعار الذهب والنفط عالميًا.

وتابع: أسعار النفط قفزت أكثر من 3% بسبب المخاوف المتزايدة من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مما قد يؤدي إلى تعطيل إنتاج الخام في المنطقة، بعد أكبر ضربة عسكرية وجهتها إيران على الإطلاق لإسرائيل.

وأوضح، أنه من المتوقع أن نشهد ارتفاعا خلال الأيام المقبلة في سعر برميل النفط والذهب العالمي والبضائع، لأن شركات التأمين الدولية رفعت اليوم، شرائح التأمين على السفن العابرة من البحر الأحمر.

أسعار النفط الهجوم الإيرانى الضربات الإيرانية على إسرائيل اسعار الذهب
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