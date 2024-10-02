"حقوق المنوفية" تكشف تفاصيل واقعة سب أستاذ للطلاب بألفاظ نابية: هذه العقوبات تنتظره

كتبت - داليا الظنيني:

كشف الدكتور منصور محمد عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، تفاصيل ما حدث من قبل أستاذ جامعي بالكلية بعد تداول فيديو عبر السوشيال ميديا له وهو يسب طلابه بألفاظ نابية، موضحا أنه أثناء إلقاء محاضرة للفرقة الأولى، قام أستاذ بكلية الحقوق بذكر بعض الألفاظ التي تتنافى مع القيم الأخلاقية.

وتابع الدكتور منصور محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الكلية كتبت مذكرة فور الواقعة، مع إحالة الأستاذ الجامعي للتحقيق، والذي يدرس لأكثر من 34 سنة في الكلية.

وذكر أن ما حدث من الدكتور الجامعي، هو سلوك فردي ونرفضه، مضيفا أن الإجراءات القانونية بدأت بالفعل، وسيتم التحقيق، موضحا أن العقاب سيكون من خلال التنبيه والتحذير أو الإحالة لمجلس التأديب إن تطلب الأمر.

كما أوضح عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية، أنه تم اتخاذ قرار بتولي أستاذ جامعي آخر بتدريس المادة لطلاب الفرقة الأولى، لحين انتهاء التحقيقات، موضحا أنه سيتم الرجوع للكاميرات في التحقيقات.