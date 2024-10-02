رئيس "شباب النواب": قانون الرياضة ونتائج البعثة الأولمبية على رأس أولويات اللجنة

كتب - نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من تعديلات قانون الرياضة يأتي علي رأس أولويات عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس.

وأكد رئيس لجنة الشباب، في تصريحات صحفية عقب فوزه برئاسة لجنة الشباب، للمرة الخامسة علي التوالي، أن اللجنة عليها اعباء كبيرة خلال دور الانعقاد الحالي، فنحن أمام توجيه رئاسي بسرعة إقرار تعديلات قانون الرياضة، وهو ما ستسعى اللجنة لإنجازه في اسرع وقت نظرا لأهميته الكبيرة في تطوير الرياضة المصرية.

وأوضح أن اللجنة ستمارس دورها الرقابي بمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من نواب البرلمان حول مشكلات مراكز الشباب في مختلف المحافظات، فضلا عن القيام بتنظيم عدد من الزيارات الميدانية للاستماع لمشكلات الشباب والعمل علي حلها، بالتنسيق مع وزارة الشباب.

ونوه إلى مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب على نتائج البعثة الاولمبية خاصة أن اللجنة عقدت أكثر من اجتماع قبل الأولمبياد بعام تم الاستماع المستهدف من كل اتحاد بوجود رئيس اللجنة الأولمبية ووجود وزير الشباب واستمعنا لمطالب الاتحاد المتعلقة بالتمويل، وسنقارن بين ما وعده بتحقيقه وبين النتائج التي تحققت في الأولمبياد .

وأشار إلى فحص طلبات الإحاطة المقدمة بشأن عدد البعثة والفنيين والإداريين، وسيتم تقديم تقرير كامل يتضمن ما وعد به أعضاء الاتحادات وبين ما حدث في الأولمبياد، وفقا للجان التحقيق التي تشكلت وفقا لتوجيهات الرئيس بمراجعة خطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وكذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الاتحادات التي ظهرت عناصر من أعضائها بشكل سلبي.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة حريصة علي تفعيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال العمل الجاد من أجل رفعة شأن مصر، وسوف يظل هو البرنامج الذي تسعى اللجنة لتطبيقه في كافة الأصعدة في الوسط الرياضي وما يخص مصلحة الشباب المصري