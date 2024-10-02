حدث في 8 ساعات| أبرز قرارات الاجتماع الأسبوعي للحكومة وتفاصيل لقاء مدبولي بالمفكرين

كتب-عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من القامات الفكرية لمناقشة القضايا الحيوية التي تشغل الساحة السياسية والاجتماعية في مصر، واجتماع الحكومة الأسبوعي.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

لقاء رئيس الوزراء بالمفكرين.. حسام بدراوي يطالب بالتخلص من الإجراءات المعوقة للعمل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من القامات الفكرية لمناقشة القضايا الحيوية التي تشغل الساحة السياسية والاجتماعية في مصر. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الغزالي حرب: يوجد طبقية بالتعليم وقلة تستفيد من المدارس المتميزة

قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، أن التعليم في مصر يمثل مصدر قلق كبير، مشيرًا إلى وجود طبقية في نظام التعليم. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رئيس الوزراء: التضخم وزيادة سعر الفائدة يرهقان الحكومة في ظل ارتفاع الدين العام

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمجموعة من القامات الفكرية لاستعراض القضايا الحيوية التي تشغل الساحة، حيث تم تناول أهمية إدارة الموارد المائية في مصر. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مدبولي: انخفاض الدين الخارجي لمصر إلى 152.8 مليار دولار في 6 أشهر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مجموعةً من القامات الفكرية لاستعراض القضايا الحيوية التي تشغل الساحة؛ حيث تم تناول أهمية إدارة الموارد المائية في مصر. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قرار جديد من الحكومة بشأن تشغيل حدائق الفسطاط

وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على تعاقد صندوق التنمية الحضرية، لتنفيذ الدراسات الاستشارية وكراسات الطرح والترسية والأعمال المطلوبة لإدارة وتشغيل مشروع حدائق الفسطاط. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مدبولي يُطمئن المصريين: نؤمِّن مخزونًا استراتيجيًّا للاحتياجات الأساسية في ظل حالة عدم يقين بالمنطقة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعَ الحكومة، اليوم الأربعاء، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي استهله بتوجيه التهنئة بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول عبد المجيد صقر، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي قائد قوات الدفاع الشعبية بدولة أوغندا

التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول موهوزى موسيفينى قائد قوات الدفاع الشعبية بدولة أوغندا والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أمطار وانخفاض الحرارة.. تعرف على تفاصيل الطقس حتى الإثنين المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الأربعاء وحتى يوم الاثنين المقبل، وذلك على كافة أنحاء البلاد لمزيد من التفاصيل لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مجلس الوزراء يمنح الرخصة الذهبية للشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "أميسال"

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمنح الرخصة الذهبية للشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "أميسال"، (ش. م. م)، عن مشروعها الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم، لمزيد من التفاصيل لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الحكومة توافق على إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس"

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين الحكومة المصرية لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة لصناعة الغزل والنسيج في مدينة السادات بالمنوفية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة "كينجدوم للكتان" (ش.م.م)، لمزاولة نشاط صناعة الكتان والغزل والنسيج بمنطقة المطورين في مدينة السادات بمحافظة المنوفية. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا