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BBC

مسلسل كرتوني.. خبير استراتيجي يعلق على ضربات إيران ضد إسرائيل

06:49 م الأربعاء 02 أكتوبر 2024

الهجوم الإيراني على إسرائيل

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كتبت -داليا الظنيني:

كشف اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، والخبير الاستراتيجي، مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية بعد الضربات الإيرانية ضد إسرائيل مساء أمس، قائلاً: «لا نعلم جدية الضربات والوضع أشبه بمسلسل كرتوني».

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"،اليوم الأربعاء ، إن إسرائيل باتت محاطة بالخطر القريب الثلاثي المتمثل في حزب الله والحشد الشعبي في العراق وسوريا.

وتابع سالم: التهديد الأساسي والأكبر لإسرائيل هو المشروع النووي الإيراني، فقوات الاحتلال تحاول استفزاز إيران لاستخدام المفاعلات النووية، ومن ثم تدخل الولايات المتحدة لدعم إسرائيل في عملياتها الهجومية.

وأوضح أن عملية اغتيال القوات الإسرائيلية لـ إسماعيل هنية، كانت بغرض استفزازها من أجل استخدام المشروع النووي في المنطقة.

وأشار إلى أن إسرائيل ستضغط بقوة حتى تنهي الخطر القريب المحاط بها، حتى تطمئن أولًا ثم تقوم بتهديد الخطر الإيراني وتوجيه ضرباتها في قواعد مركزية بدولة إيران في عقر دارها.

الهجوم الإيراني ضربات إيران ضد إسرائيل اللواء نصر سالم
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