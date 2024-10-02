مصطفى الفقي: الرضوخ للمواقف الأحادية لإثيوبيا يفتح الباب أمامها لبناء عشرات السدود

كتب- محمد أبو بكر:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من القامات الفكرية لمناقشة القضايا الحيوية التي تشغل الساحة السياسية والاجتماعية في مصر.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر الاستراتيجي، على أهمية قضية سد النهضة، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية المصرية تُسلط الضوء على هذا الملف في كل مناسبة.

وأوضح الفقي في كلمته أثناء اللقاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن "مشكلة سد النهضة الحقيقية تكمن في محاولة لي ذراع مصر وفرض إرادة دولة أخرى عليها".

وأضاف الفقي أن "إثيوبيا تتخذ مواقف من جانب واحد، والرضوخ لهذا السد يفتح الباب لعشرات السدود الأخرى".

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية لمصر، أعرب الفقي عن تقديره للجهود المبذولة، قائلًا: "السياسة الخارجية تتمتع بقدر كبير من التوازن وضبط النفس والبعد عن الصراعات، وما فعلته مصر خلال الأشهر الماضية يحسب للدولة بشكل كبير".

واختتم الفقي حديثه بالتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل أزمة سد النهضة بما يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية.