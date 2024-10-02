إعلان

BBC

مصطفى الفقي: الرضوخ للمواقف الأحادية لإثيوبيا يفتح الباب أمامها لبناء عشرات السدود

06:03 م الأربعاء 02 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى الفقي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتب- محمد أبو بكر:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من القامات الفكرية لمناقشة القضايا الحيوية التي تشغل الساحة السياسية والاجتماعية في مصر.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر الاستراتيجي، على أهمية قضية سد النهضة، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية المصرية تُسلط الضوء على هذا الملف في كل مناسبة.

وأوضح الفقي في كلمته أثناء اللقاء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن "مشكلة سد النهضة الحقيقية تكمن في محاولة لي ذراع مصر وفرض إرادة دولة أخرى عليها".

وأضاف الفقي أن "إثيوبيا تتخذ مواقف من جانب واحد، والرضوخ لهذا السد يفتح الباب لعشرات السدود الأخرى".

وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية لمصر، أعرب الفقي عن تقديره للجهود المبذولة، قائلًا: "السياسة الخارجية تتمتع بقدر كبير من التوازن وضبط النفس والبعد عن الصراعات، وما فعلته مصر خلال الأشهر الماضية يحسب للدولة بشكل كبير".

واختتم الفقي حديثه بالتأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لحل أزمة سد النهضة بما يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية.

الدكتور مصطفى مدبولي إثيوبيا سد النهضة وزارة الخارجية المصرية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مصطفى الفقي: علاقة مصر مع إيران وإسرائيل وحزب الله تحتاج مراجعة

إعلان

إعلان

مجلس الوزراء: تصاعد الأحداث في المنطقة ينذر بمنعطف خطير
أمطار وانخفاض الحرارة.. تعرف على تفاصيل الطقس حتى الإثنين المقبل
إيران تمدد إغلاق مجالها الجوي ترقبًا لرد إسرائيلي محتمل
سقوط قتلى ومصابين .. المشاهد الأولى من عملية إطلاق النار في إسرائيل