لقاء رئيس الوزراء بالمفكرين.. حسام بدراوي يطالب بالتخلص من الإجراءات المعوقة للعمل

كتب- محمد أبو بكر:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من القامات الفكرية لمناقشة القضايا الحيوية التي تشغل الساحة السياسية والاجتماعية في مصر.

وخلال اللقاء، دعا الدكتور حسام بدراوي، الكاتب والمفكر السياسي، إلى ضرورة تطبيق مواد الدستور التي لم يتم تنفيذها بعد.

وأوضح بدراوى أن السنوات الست القادمة قد تكون فرصة مواتية لتفعيل هذه المواد، مشيرًا إلى أهمية البدء تدريجيًا في تطبيق اللامركزية في مجالي التعليم والصحة، معتبراً أن ذلك ليس أمرًا صعبًا، بل سيكون له فوائد جمة في بناء كوادر قادرة على اتخاذ القرار بشكل لا مركزي.

وأشار بدراوي إلى أهمية إحياء مشروع التخلص من 50% من الإجراءات المعوقة للعمل، مؤكدًا أن هذا المشروع يعد خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية.

وأكد بدراوي أن هناك غيابًا للتوازن بين السلطات في مصر، حيث تُعتبر السلطة التنفيذية هي الغالبة، مما يؤدي إلى غياب المساءلة وافتقار البرلمان إلى القيمة الفعلية.

وحذر من أن ذلك قد يؤدي إلى غضب داخلي في المجتمع، مشددًا على أن من مصلحة البلاد أن يتم تعزيز مبدأ اللامركزية وتحقيق توازن بين السلطات.

وفي ختام حديثه، أكد بدراوي على أهمية التواصل بين الحكومة والمفكرين وأصحاب الرأي، لضمان تحقيق التقدم المنشود في مصر.