مدبولي: انخفاض الدين الخارجي لمصر إلى 152.8 مليار دولار في 6 أشهر

كتب- محمد أبو بكر:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مجموعةً من القامات الفكرية لاستعراض القضايا الحيوية التي تشغل الساحة؛ حيث تم تناول أهمية إدارة الموارد المائية في مصر.

وأكد مدبولي أن الدين الخارجي لمصر انخفض من 168 مليار دولار في ديسمبر الماضي إلى 152.8 مليار دولار في نهاية يونيو؛ مما يعني تراجعًا بنحو 15 مليار دولار خلال 6 أشهر.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الانخفاض تحقق بفضل الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة وإصلاح أوضاع البنوك المصرية.

وأشار مدبولي إلى أن صافي الأصول الأجنبية، الذي كان سالبًا على مدار أكثر من عامَين، قد تحسَّن ليصل إلى 13 مليار دولار.

وأعلن مدبولي أن صافي احتياطي العملة الأجنبية بالبنك المركزي بلغ 46.6 مليار دولار؛ مما يعكس التحسن الملحوظ في الوضع المالي للبلاد.