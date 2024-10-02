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رئيس الوزراء: ثبات حصة مصر من مياه النيل من ثوابت أمننا القومي

04:36 م الأربعاء 02 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عددًا من القامات الفكرية لاستعراض القضايا المهمة على الساحة؛ حيث ناقش أهمية إدارة الموارد المائية في مصر.

وأكد مدبولي أن مصر حققت تقدمًا كبيرًا في استغلال المياه؛ حيث لم تعد تُلقى أية نقطة مياه في البحر المتوسط.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن كل المياه يُعاد استغلالها بعد المعالجة في مشروعات متعددة؛ بما في ذلك الزراعة، مثل الاستزراع السمكي، مؤكدًا أن الحكومة توقفت عن إلقاء المياه في المصبات.

وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود الحكومية في تحسين محطات الصرف الصحي؛ حيث تم تحويل جميع المحطات في محافظات الصعيد إلى محطات معالجة ثلاثية، مما أدى إلى معالجة كاملة للمياه، وقد تم صرف مئات المليارات على هذا المشروع.

ولفت مدبولي إلى أهمية ملف تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى أن الإنتاج اليومي من مياه التحلية في مصر ارتفع من 80 ألف متر مكعب في عام 2015 إلى مليون ونصف متر مكعب اليوم.

وأضاف مدبولي أن حصة مصر الثابتة من مياه النيل، تعتبر من ثوابت الأمن القومي للدولة، تظل ثابتة، إلا أن الزيادة السكانية تتطلب من الحكومة العملَ على إضافة موارد مائية جديدة؛ لضمان تلبية احتياجات المواطنين.

الدكتور مصطفى مدبولي حصة مصر من مياه النيل الامن القومي استغلال المياه
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