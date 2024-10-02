مدبولي عن أوضاع المنطقة: ليس مستبعدًا أن يحدث تغيير جذري يؤثر علينا لعقود

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المستجدات التي حدثت أمس الثلاثاء، طرحت تساؤلًا بشأن هل من الملائم أن يتم عقد المؤتمر والحديث؟

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، أنه حرص في ظل التحديات التي حدثت، على الاستماع إلى الرؤى المختلفة؛ خصوصًا من المعنيين بالملف السياسي، بالإضافة إلى التوجهات الفكرية في هذا المجال، بمشاركة من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أننا نعيش في مرحلة فارقة واستثنائية لم يشهدها العالم أو المنطقة منذ عقود طويلة، ووتيرة الأحداث وسرعة التغيير التي تحدث فوق طاقة أي شخص اليوم، قائلًا: فكمية الأحداث التي تحدث في أسبوع واحد تغير فكر ورؤى وتوجهات للعالم أجمع، وكل الحكومات اليوم لم تعد لديها رفاهيات لوضع تصور لعامَين وثلاثة وأربعة.

وأكمل مدبولي: قُلت لزملائي ليس من المبالغة أننا خلال حوارنا اليوم لا نعلم ما يمكن أن يحدث خلال الساعات المقبلة، ومن الوارد أن يحدث تغيير جذري يؤثر علينا لعقود قادمة.