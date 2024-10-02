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قرار جديد من الحكومة بشأن تشغيل حدائق الفسطاط

03:15 م الأربعاء 02 أكتوبر 2024

مصطفى مدبولي

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كتب- محمد عبدالناصر:
وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على تعاقد صندوق التنمية الحضرية، لتنفيذ الدراسات الاستشارية وكراسات الطرح والترسية والأعمال المطلوبة لإدارة وتشغيل مشروع حدائق الفسطاط.

كما وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام جمهورية مصر العربية لبروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الخاص بحقوق المسنين في أفريقيا.

وتأتي هذه الموافقة في ضوء جهود الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية، هذا إلى جانب السعي لتعزيز وضع مصر على الساحة الأفريقية وزيادة تفاعلها مع الآليات الأفريقية المختصة بملف حقوق الإنسان.

مصطفى مدبولي حدائق الفسطاط مجلس الوزراء
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