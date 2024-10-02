رئيس الشيوخ يعلن اختيار طارق عبدالعزيز رئيس لبرلمانية الوفد بالمجلس

كتب- نشأت على:

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ عن ورود خطاب من رئيس حزب الوفد باختيار النائب الوفدي طارق عبدالعزيز رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ.

وأعلن عبد الرازق اختيار النائب سعيد ضيف الله نائبا لرئيس الهيئة البرلمانية للحزب في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الاول.

كان مجلس الشيوخ قد افتتح اليوم الأربعاء، أولى جلساته العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، فى دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس، وفقا لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس بافتتاح دور الانعقاد العادي الخامس وفقا للدستور.