مجلس الوزراء يمنح الرخصة الذهبية للشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "أميسال"

كتب- أحمد السعداوي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمنح الرخصة الذهبية للشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم "أميسال"، (ش. م. م)، عن مشروعها الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم، بقرية شكشوك في مركز إبشواي بمحافظة الفيوم، على مساحة 5600 م2.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، من العاصمة الإدارية الجديدة.

ويوفر المشروع 100 فرصة عمل، بتكلفة استثمارية تقدر بأكثر من 600 مليون جنيه، ويسعى المشروع لنقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في مجال تصنيع كبريتات البوتاسيوم، والمساهمة في الحد من التأثيرات البيئية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية، وتحسين المناخ، من خلال الحد من الارتفاع المتزايد لمُلوحة بحيرة قارون؛ مما يهدد النظام البيئي داخل محمية البحيرة.