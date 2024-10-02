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الحكومة توافق على إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس"

03:03 م الأربعاء 02 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب- أحمد السعداوي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، من العاصمة الإدارية الجديدة.

ويهدف المشروع إلى تحسين القدرة التنافسية للمنتجين المحليين؛ بما يُسهم في تسريع النمو الاقتصادي، والعمل على توفير مزيد من فرص العمل؛ من خلال تحقيق عدة أهداف تتمثل في تسهيل حركة نقل البضائع من الموانئ الجافة إلى البحر، مما يقلل من تكلفة ووقت نقل هذه البضائع، إضافة إلى العمل على زيادة حصة الشحن بالسكك الحديدية، وفقًا للخطة، وهو ما يكون له أثر إيجابي في تقليل الازدحام على الطرق وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، علاوةً على سلامة مستخدمي الطرق.

ويوفر المشروع فرصَ عمل جديدة في المدن المزودة بالخدمات التي تضم المناطق الصناعية الرئيسية؛ مما يجعل الاستثمار في هذه المناطق أكثر جذبًا، باعتبار أن نقل البضائع سيكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة والوقت.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس"، يبلغ طوله المقترح 63.5 كم غير كهربائي (ديزل)، ومسار واحد في المسافة من الروبيكي إلى العاشر من رمضان، مع إمكانية توسيعه إلى مسار مزدوج إذا لزم الأمر مستقبلًا، ومسار مزدوج من العاشر من رمضان إلى بلبيس.

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