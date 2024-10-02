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وزير المجالس النيابية: اللجان النوعية بالبرلمان مطبخ التشريع

02:48 م الأربعاء 02 أكتوبر 2024

المستشار محمود فوزي

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كتب- نشأت علي:

وجه المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي، التهنئة للنواب الفائزين بهيئات مكاتب اللجان عقب إعلان التشكيل النهائي اليوم لعدد 25 لجنة .

وقال المستشار محمود فوزي: إنه من المعلوم أن اللجان البرلمانية لها الدور الهام في انجاز التشريع من خلال مناقشة مشروعات القوانين تمهيدا لعرضها على المجلس، واصفا إياها بأنها "مطبخ المجلس للسياسة والتشريع"، وتصدر عنها توصيات ورؤى متعددة.

أضاف المستشار محمود فوزى قائلا :" لا يسعني الا ان اتقدم بالتهنئة لرؤساء ووكلاء اللجان الذين نالوا ثقة الأعضاء في اللجان بما يتمتعوا به من خبرة عملية، والمجلس والحكومة في انتظار عملكم.

المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية
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