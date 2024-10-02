الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة لصناعة الغزل والنسيج في مدينة السادات بالمنوفية

كتب- أحمد السعداوي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة تحت اسم شركة "كينجدوم للكتان" (ش.م.م)، لمزاولة نشاط صناعة الكتان والغزل والنسيج بمنطقة المطورين في مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

جاء ذلك اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، من العاصمة الإدارية الجديدة.

وتستهدف الشركة من خلال مشروعها الذي سيُقام على مساحة نحو 52 ألف م2، وبتكاليف استثمارية تصل إلى نحو 60 مليون دولار، توفير فرص عمل تتخطى الـ500 فرصة عمل، وتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم الإنتاج السنوي، والاعتماد على مكون محلي بنسبة لا تقل عن 30%.

وتستهدف الشركة أيضًا أن يصبح مصنع الشركة من أكبر مصانع إنتاج الكتان والغزل والنسيج خلال السنوات الخمس من تاريخ التشغيل بالطاقة الإنتاجية القصوى، وإنتاج مجموعة متنوعة من منتجات الكتان والغزل والنسيج تتمتع بقيمة مضافة عالية، عن طريق الاعتماد على المواد الخام المحلية وتشغيلها بأحدث التقنيات، مع ضمان جودة المنتج طبقًا للمعايير الدولية.





