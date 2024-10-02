جبالي يدعو الأحزاب السياسية إلى سرعة موافاة "النواب" بأسماء ممثلي الهيئات البرلمانية

كتب- نشأت علي:

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأحزابَ السياسية الممثلة بثلاثة أعضاء وأكثر، بسرعة موافاة رئيس المجلس كتابةً، باسم مَن يختاره الحزب ممثلًا لهيئته البرلمانية بالمجلس.

جاء ذلك بعدما افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، أولى الجلسات العامة، في ثاني أيام دور الانعقاد الخامس، والذي بدأ أعماله أمس الثلاثاء.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس الثلاثاء، دعوة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأعضاءَ الراغبين في تعديل عضوية اللجان النوعية، إلى تسجيل طلباتهم لدى الأمانة العامة.

وتشهد الجلسة الأولى إعلانَ قوائم تشكيل اللجان النوعية، ويتم فتح الباب لتلقي الاقتراحات والاعتراضات على تشكيل قوائم اللجان النوعية.

ويعقب ذلك رفع الجلسة العامة لمجلس النواب، ليعود في الجلسة الثانية لإعلان القوائم النهائية لتشكيل اللجان النوعية، والدعوة إلى انتخاب هيئات مكاتبها.