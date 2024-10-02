مجلس الوزراء يوافق على 2200 جنيه سعراً استرشادياً لإردب القمح لموسم 2024/ 2025

كتب- محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزير الزراعة، بشأن التوافق بين وزارات الزراعة والمالية والتموين على تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/ 2025، ليكون 2200 جنيه للأردب جودة 23.5، و2150 جنيها للأردب جودة 23، و2100 جنيه للأردب جودة 22.

ويترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعَ مجلس الوزراء، من مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان رئيس مجلس الوزراء، عقد لقاء أمس الثلاثاء مع مسؤولي الشركة المصرية العالمية للسيارات؛ لمتابعة توطين صناعة السيارات في مصر، في حضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للسيارات.