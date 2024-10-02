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حكاية شعب| "الثقافة" تحتفى بذكرى انتصارات 73 بالعرض المسرحي "أكتوبر الذهبي"

01:00 ص الأربعاء 02 أكتوبر 2024

العرض المسرحي ''أكتوبر الذهبي''

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كتب- محمد شاكر:
تحتفل وزارة الثقافة المصرية بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة بدار الأوبرا المصرية، من خلال عرض مسرحى بعنوان أكتوبر الذهبي في السابعة مساء اليوم الأربعاء ٢ أكتوبر.

يقام العرض على المسرح الصغير ضمن نشاطها الثقافى والفكرى وبالتعاون مع قطاع الانتاج الثقافي والبيت الفني للمسرح.

والعرض بطولة نجوم وفناني مسرح القاهرة للعرائس فكرة الدكتور أسامة محمد علي، تأليف رحمة محجوب، منار عز الدين، محمد عسكر موسيقى ومؤثرات محمد الرافعى، سينوغرافيا لكلاً من شادي قطامش، أميرة عادل مخرج منفذ هاني عز، رفعت ريان إخراج رضا حسنين.

أكتوبر الذهبي حكاية شعب نصر أكتوبر
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