أمطار وانخفاض الحرارة.. تعرف على تفاصيل الطقس حتى الإثنين المقبل

فرص لأمطار بهذه المناطق.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان تفصيلي)

كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الأربعاء وحتى يوم الاثنين المقبل، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وزفت الهيئة في بيان اليوم، بشرى سارة للمواطنين باستمرار انخفاض درجات الحرارة طيلة هذه الأيام.

وقالت الهيئة في البيان: يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على جميع البلاد معتدل الحرارة ليلا.

وأضافت الهيئة: تسود شبورة مائية خفيفة من الطرق الزراعية والسريعة المجاورة للمسطحات المائية.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة صباحا على مناطق من شمال البلاد مما يسمح مما يساعد على تلطيف الأجواء.

ولفتت الهيئة إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة اليوم الأربعاء على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية في أوقات متفرقة.

أيضاً تسود رياح معتدلة تنشط أحيانا على أغلب الأنحاء من البلاد.