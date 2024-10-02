إعلان

BBC

غدًا.. المتمم لـ"ربيع الأول" والجمعة أول أيام ربيع الآخر

05:00 ص الأربعاء 02 أكتوبر 2024

استطلاع الهلال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

القاهرة - مصراوي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، موعد غرة شهر ربيع الآخر للعام الهجري الحالي 1446 فلكيا.

وقال المعهد في بيان، إن غرة ربيع الآخر ستكون فلكيا يوم الجمعة القادم، وعدته 30 يوما.

وأشار إلى أن هلال شهر ربيع الآخر سيولد مباشرة في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 50 مساء بتوقيت القاهرة المحلي غدا الأربعاء الموافق 29 من شهر ربيع الأول الحالي(يوم الرؤية).
وأضاف انه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة، وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية، وبذلك يكون يوم الخميس، هو المتمم لشهر ربيع الأول 1446.

المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية غرة ربيع الآخر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إسرائيل في ذعر.. إبراهيم عيسى: إيران قادرة على على الرد والردع

إعلان

إعلان

معركة السماء.. هجوم إيراني غير مسبوق على إسرائيل (بث مباشر)
عاجل| سقوط قتلى ومصابين.. المشاهد الأولى من عملية إطلاق النار في إسرائيل