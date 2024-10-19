مائل للبرودة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

محافظ الجيزة: رصف وتطوير عدد من الطرق الرابطة بين المراكز والقرى بكرداسة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة، غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة، أن تشهد البلاد غدًا الأحد طقس معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على جنوب البلاد.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود رياح معتدلة تنشط أحيانا.



وجاءت درجات الحرارة المتوقعة كالتالي: -

- القاهرة الكبرى ومدن القناة: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- الوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 18 درجة مئوية.