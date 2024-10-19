القومي للبحوث الفلكية يكشف حقيقة تهديد العواصف الشمسية للإنترنت

كتب- حسن مرسي:

حذر الدكتور محمد غريب، أستاذ أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، من زيادة النشاط الشمسي خلال العامين المقبلين، مما قد يؤدي إلى حدوث عواصف شمسية قوية.

في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم"، السبت عقب أستاذ أبحاث الشمس على تحذيرات سابقة من وكالة ناسا بشأن احتمال تعطل خدمات الإنترنت على مستوى العالم نتيجة لهذه العواصف.

وأوضح الدكتور غريب أن الدورة الشمسية الحالية تشهد زيادة في النشاط الشمسي، مما يؤدي إلى حدوث انفجارات شمسية تطلق جزيئات مشحونة باتجاه الأرض، وهذه الجزيئات يمكن أن تؤثر على المجال المغناطيسي للأرض وتتسبب في حدوث عواصف مغناطيسية أرضية.

وأكد الخبير أن هذه العواصف يمكن أن تؤثر سلبًا على الاتصالات اللاسلكية والأجهزة الإلكترونية في الأقمار الصناعية، مستبعدً حدوث انقطاع كامل للإنترنت على مستوى العالم، حيث أن معظم كابلات الإنترنت الرئيسية مدفونة تحت الماء أو تحت الأرض، مما يجعلها أقل عرضة للتأثر بالعواصف الشمسية.

وأشار أستاذ أبحاث الشمس إلى أن العلماء يتابعون عن كثب النشاط الشمسي ويحاولون تطوير أنظمة للتنبؤ بالعواصف الشمسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل آثارها.