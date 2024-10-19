مصر والإمارات تسقطان أطنانًا من المساعدات الإنسانية جوًا على شمال قطاع غزة



كتب- محمد سامي:

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة باستمرار المساعدات الإنسانية العاجلة عبر الجسر الجوي للأشقاء الفلسطينين بقطاع غزة.

أقلعت عددًا من الطائرات النقل العسكري المصرية والإماراتية من جمهورية مصر العربية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الغذائية ومواد الإغاثة العاجلة لتنفيذ عمليات الإسقاط الجوي على شمال قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل الأزمة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون بالقطاع من نقصًا في كافة الاحتياجات الإنسانية، في إطار دور مصر الفاعل بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، لتخفيف حدة الظروف المعيشية التي يعاني منها الفلسطينون جراء العمليات العسكرية التي تتم في القطاع.



