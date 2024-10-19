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BBC

ما هو مصير جثمان السنوار بعد احتجازه في إسرائيل؟

07:56 م السبت 19 أكتوبر 2024

اللواء سمير فرج

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كتب- حسن مرسي:

كشف اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، عن مصير جثمان يحيي السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بعد اغتياله على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي.

في حواره ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أشار فرج إلى أن الاحتلال يحتفظ بجثته، مما قد يستخدم كأداة في المفاوضات المقبلة.

وأشار "فرج"، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يسعى للتخلص من نقطة الضعف التي تواجهه من خلال الإفراج عن الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس.

وأكد أن نتنياهو لن يوقف الحرب في الوقت الراهن، إلا أنه يتوقع التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل الخامس من نوفمبر المقبل، مشددًا على أن جنود الاحتلال سيواجهون صعوبات في حال تم التصعيد مع حزب الله.

سمير فرج يحيى السنوار جثمان السنوار
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