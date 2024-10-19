أستاذ هندسة طرق: رصد 225 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد

كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق والنقل والمرور بجامعة بني سويف، إن الدولة المصرية رصدت 225 مليار جنيه لتطوير منظومة السكة الحديد من خلال عدة محاور منها تطوير نظام التحكم من ميكانيكي لإلكتروني، وتطوير أسطول العربيات والجرارات، وشراء 1350 عربة، وتصنيع 1000 عربة، وتحويل الورش لمصانع، وتأهيل العامل البشري بصورة كبيرة.

وأضاف "أبو خضرة"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك عدة أسباب للحوادث تتمثل في المُعدة، أو المسار، أو العامل البشري، مشيرًا إلى أن العنصر البشري هو المسؤول عن حوادث السكة الحديد بنسبة أكبر في كل هذه العوامل.

وأوضح أن الدولة تقوم بتفريغ الصندوق الأسود لقطار المنيا، لمعرفة سبب الحادث بشكل واضح وصريح، وسيتم معاقبة المسؤول عن هذا الحادث بأقصى عقوبة، وسيتم تحويل هذا الحادث للنيابة العامة.