مدبولي يكشف أسباب تحريك أسعار الوقود تدريجيًا حتى 2025

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أسباب اتجاه الحكومة لتحريك أسعار الوقود تدريجيًا حتى نهاية 2025،

وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت عقب تفقده عددًا من مشروعات الخدمية بمحافظة المنيا، أن الزيادات التي حدثت في الوقود، تحدثنا سابقا في ما تتحمله الدولة من أعباء إضافية نتيجة الارتفاع الهائل في أسعار المنتجات البترولية والوقود في العالم، حتى نستطيع تدبير موارد إضافية ونضمن عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى. لذلك نحن نتخذ خطواتنا بناء على هذا الموضوع.

وتابع: "حساباتنا لهذا الأمر تم إجراؤها على أساس أن سعر البرميل 80 دولارًا واليوم السعر يسجل 73 دولار ومعنى هذا أنه إذا استقرت الأسعار على هذا المتوسط سيكون لدينا فرصة كدولة لعدم زيادة الأسعار بالصورة التي تم التخطيط لها من الآن وإلى 2025".