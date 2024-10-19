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لا زيادات لمدة 6 أشهر.. مدبولي: مضطرون لرفع أسعار الوقود تدريجيًا حتى نهاية 2025

06:28 م السبت 19 أكتوبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب تفقد عددًا من مشروعات الخدمية بمحافظة المنيا اليوم السبت: "مضطرون لتحريك أسعار الوقود تدريجيًا حتى نهاية 2025"، مشيرًا إلى أنه لمدة 6 أشهر مقبلة لن يتم تحريك أسعار الوقود.

وأضاف: "نتابع ردود الأفعال بعد الزيادات التي حدثت في الوقود، وتحدثنا سابقًا في ما تتحمله الدولة من أعباء إضافية نتيجة الارتفاع الهائل في أسعار المنتجات البترولية والوقود في العالم حتى نستطيع تدبير موارد إضافية ونضمن عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى وتحدثت بوضوح أننا مضطرين لهذه الزيادات تدريجيا حتى نهاية 2025، لذلك نحن نتخذ خطواتنا بناء على هذا الموضوع".

وتابع: "تم التنسيق مع وزير البترول أنه لن يحدث زيادة أخرى لمدة 6 أشهر قادمة وذلك من أجل خلق حالة من الثبات تساعد في خفض التضخم الفترة القادمة".

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