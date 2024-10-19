بعد رفع أسعار المحروقات.. طلب برلماني بمراجعة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، الحكومةَ بضرورة التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، بالتزامن مع رفع أسعار البنزين والسولار، وما يترتب عليه من زيادة كبيرة في أسعار السلع والخدمات.

وشددت النائبة، في بيان لها اليوم السبت، على ضرورة أن يكون هناك تحرك عاجل من الحكومة لدعم فئات الشعب الأولى بالرعاية؛ للتخفيف من حدة التضخم الناتجة عن زيادة أسعار المحروقات.

وأكدت عضو مجلس النواب أهمية أن يكون هناك توزيع عادل لمخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي؛ خصوصًا في ما يتعلق بالوقود والسلع التموينية، وغيرها.

وطالبت أمل سلامة بضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين؛ سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، مشددة على ضرورة أن تتماشى زيادة الأجور مع الارتفاع في الأسعار.

ودعت عضو البرلمان إلى ضرورة أن يكون هناك تفعيل حقيقي للرقابة؛ حتى لا يتم استغلال زيادة أسعار المحروقات في رفع كبير لأسعار كل السلع، فضلًا عن رقابة مواقف السيارات، للتأكد من الالتزام بالتعريفات المقررة.