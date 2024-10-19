"عربية النواب": مصر قادرة على الاستفادة من تجمع "بريكس" اقتصاديًّا واستثماريًّا

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن جميع القضايا التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام الجلسة العامة لمنتدى أعمال "بريكس" في موسكو، تمثل أهمية كبيرة؛ مشيرًا إلى أنها جاءت في توقيت بالغ الأهمية ووسط تحديات عالمية وأوضاع غير مستقرة.

وأكد أباظة، في بيان له اليوم السبت، أن كلمة الرئيس السيسي أمام تجمع "بريكس" عكست رؤية مصرية واضحة لاستراتيجية التعاون الدولي ورغبتها في الاستفادة والتعاون مع دول التجمع، مشيرًا إلى أن انضمام مصر إلى هذا التجمع العالمي يعزز من فرصة زيادة الاستثمارات والمشروعات الكبيرة في مختلف المجالات.

وطالب النائب دولَ تجمع البريكس بإعطاء أكبر اهتمام لتأكيد الرئيس السيسي في كلمته، ضرورة تكاتف الجهود لدول التجمع لعبور التحديات والأزمات العالمية؛ خصوصًا في ظل السياسة التي تنتهجها مصر من خطوات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة، مؤكداً أن "بريكس" تجمع اقتصادي عالمي وله تأثير عالمي من ناحية القرارات التي تتخذها الدولة المنضمة له، مضيفًا أن وجود مصر في التجمع يعزز من فرص تنمية العلاقات مع هذه الدول وخلق مساحات من التعاون المشترك في مختلف القطاعات، وجذب مزيد من الاستثمارات؛ مما يسهم في تنويع مصادر الاقتصاد المصري في ضوء ما تستهدفه مصر من تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأعرب أباظة عن ثقته التامة في قدرة الدولة المصرية على الاستفادة القصوى من تجمع دول البريكس، في التعاون الاقتصادي والاستثماري لصالح جميع دوله، مؤكداً أن هذا التجمع سيكون له دوره في التأثير الكبير على مجريات الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية.