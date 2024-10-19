بسبب التقييمات الأسبوعية.. أولياء الأمور: الولاد مكتئبون مفيش راحة.. كفاية الامتحانات الشهرية

كتب- أحمد السعداوي:

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، إن الاستعداد الجيد من جانب الطلاب وأولياء أمورهم لامتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي 2024- 2025، يمثل أهمية كبيرة.

ونشرت عبير أحمد، منشورًا على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، عبر "فيسبوك"، بشأن استعدادات الطلاب وأولياء الأمور لامتحانات شهر أكتوبر، المقرر انطلاقها 27 أكتوبر الجاري، وأي تحديات تواجههم.

وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، على ضرورة الاستعداد الجيد، للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي؛ خصوصًا طلاب الصف الأول الثانوي الذين شهدوا تغييرات في المناهج والمواد الدراسية، وطلاب الصف الأول الإعدادي القادمين من الصف السادس الابتدائي؛ حتى يقيسوا مستواهم من خلال الامتحان.

وتفاعل عشرات الأمهات من أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر، وائتلاف أولياء الأمور، عبر "فيسبوك"؛ حيث قالت ولي أمر: "للأسف مش عارفين نستعد من كثرة الامتحانات الأسبوعية والتقييمات، فيه مجهود كبير على أولادنا ومش عارفين نراجع، الوقت ضايع خالص بين دروس ومدرسة ومذاكرة، ربنا يقوينا جميعًا يا رب".

وأضافت ولي أمر أخرى: "احنا ماعندناش وقت للمذاكرة بسبب التقييمات الأسبوعية والواجبات اليومية والأداء الصفّي، وماحدش يقول لي إن التقييمات دي هتسهل علينا قبل امتحان الشهر، والمدرسون كل همهم إن الكشكول يكون كاملاً والتقييمات موجودة والأداء الصفي محلول والواجبات محلولة، مش مهم الطالب فاهم أو مذاكر، المهم شكل الكشكول، وبرافو يا ميس ويا مستر على الكشاكيل الكاملة.. يا ريت حضراتكم تبلغوا التربية والتعليم إن الأمهات في منهم سيدات موظفات بيشتغلوا.. الرحمة شوية".

واستكملت ولي أمر: "الولاد مضغوطون جدًّا، والتقييمات الأسبوعية والمذاكرة والدروس وطبيعة المواد في ثانية ثانوي شيء فوق الطاقة.. الولاد مكتئبون مفيش راحة، كان كفاية أوي التقييمات الشهرية، والخروج متأخرًا أيضًا لو ساعة بدري هتفرق معاهم.. (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت).. التعليم يحتاج إلى جهد ونفس، وأهم حاجة النفس، لكن الضغط لا يسمح بالنفس، وسيضيع الجهد لعدم القدرة على التحمل".