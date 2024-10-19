عمرو أديب عن مشهد اغتيال السنوار: بطل للنهاية

كتب- حسن مرسي:

عقب الإعلامي عمرو أديب، على مشهد اغتيال يحيى السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

قال أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الجمعة: "الجيش الإسرائيلي رسم صورة لمشهد نهاية السنوار مكنش هو نفسه يحلم بيها والعالم كله اتكلم عنها".

أوضح مقدم "الحكاية": "السنوار بحسب الرواية الإسرائيلية كان يقاتل بمدفع رشاش وقنبلة يدوية منفردًا لمدة يومين في مواجهة دبابتين ووحدة مدفعية"، معقبًا: "الجندي الإسرائيلي جبان ولما عرفوا أن في 3 مقاتلين في البيت جابوا دبابات".

وتابع الإعلامي عمرو أديب: "السنوار لم يستسلم ولأخر لحظة كان بيدافع عن نفسه بـ عصايا على الأرض مش في نفق، ده بطل حتى النهاية مات برمية من غير رامٍ".

وأكمل، أن الدرس المستفاد أن الإيرانيين لم يساعدوه، والإسرائيليين وضعوا السنوار في صورة لن ينساها أحد، معلقا: "الإسرائيليين صدروه في صورة البطل".