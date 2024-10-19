نشرة التوك شو| تصريحات وزير الخارجية وأصداء تحريك أسعار المحروقات

تناولت برامج التوك شو، مساء الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

مفاجئة وغير متوقعة.. عمرو أديب يعلق على تحريك أسعار السولار والبنزين

علق الإعلامي عمرو أديب على قرار اللجنة المسؤولة عن تحديد أسعار المنتجات البترولية بتحريك أسعار السولار والبنزين

خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، أكد أديب أن هذه الزيادة جاءت مفاجئة وغير متوقعة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن.



عطية الفيومي: الزيادات على السلع والمواصلات لا تتناسب مع نسبة تحريك المحروقات

عقب النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الغرف التجارية، على قرار اللجنة المسؤولة عن تحديد أسعار المنتجات البترولية بتحريك أسعار السولار والبنزين.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، قال الفيومي، إن الزيادات على تعريفة المواصلات والزيادة في أسعار السلع لا تتناسب مع الزيادة الجديدة على أسعار السولار والبنزين

"إسكان النواب": الحكومة سحبت القانون البناء الموحد القديم وسوف تتقدم بمشروع قانون جديد

كشف النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب تفاصيل مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد.

وقال الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "عقار مصر" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن القانون موجود منذ سنتين بمجلس الشيوخ وناقشه المجلس بالفعل بعد انتهاء اللجنة منه.

وتابع رئيس لجنة الاسكان انه مع المستجدات الجديدة في عمليات البناء رأت الحكومة أن يتم سحب القانون القديم واصدار قانون جديد.

ياسمين عز: لازم الراجل يقول لمراته شعر لأنه مش أقل من المتنبي

أكدت الإعلامية ياسمين عز، على أهمية الشعر في حياة الزوجة، مشددة على ضرورة أن يعبر كل زوج عن مشاعره تجاه زوجته من خلال كلمات شعرية.

خلال حلقة برنامجها "كلام الناس" على قناة mbc مصر، وجهت ياسمين رسالة للرجال: "لازم الراجل يقول لزوجته شعر لأنه مش أقل من المتنبي"، متابعة: "إذا طبخت ليك مراتك بدلاً من أن تقول لها ناقص ملح، عبر لها عن مشاعرك بكلمات حلوة وقدم لها الشكر".

وزير الخارجية: عجز دولي تجاه اتخاذ خطوات فعالة لإنهاء الحرب في غزة

عبر الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن الصدمة والدهشة تجاه العجز الدولي المتمثل في عدم قدرة مجلس الأمن والمجتمع الدولي على اتخاذ خطوات فعالة في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة.

خلال تصريحاته برنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، أكد عبد العاطي على أن هناك سياسة ممنهجة للتجويع تُستخدم كسلاح للعقاب الجماعي، مما أدى إلى تفشي الأوبئة، بما في ذلك مرض شلل الأطفال، حيث تعذرت إمكانية تطعيم الأطفال في شمال قطاع غزة.