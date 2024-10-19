نقيب الفلاحين: ارتفاع أسعار الوقود يهدد بزيادة 15% في أسعار المنتجات الزراعية

كتب- عمرو صالح:

قال حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، ستشكل ضغطًا إضافيًا على المزارعين، مما سيؤدي إلى زيادة تكلفة الزراعة وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.

وأوضح أن السولار يمثل عاملًا أساسيًا في جميع مراحل الزراعة، بدءًا من الري والرش وحتى النقل والجني، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة في التكلفة ستؤثر سلبًا على الفلاحين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع أسعار المبيدات والأسمدة.

وأشار عبدالرحمن إلى أن رفع سعر السولار سيكون بمثابة "ضربة قاسية" للقطاع الزراعي، حيث قد يدفع البعض من المزارعين إلى التوقف عن الزراعة بسبب التكاليف المتزايدة.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أسعار الخضروات والفاكهة، التي قد تتجاوز 15%، نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار الوقود، مؤكداً أن التأثير سيظهر على المحاصيل القادمة وليس تلك المتوفرة حاليًا في الأسواق.

وتابع عبدالرحمن إلى أن الأسواق تتأثر أيضًا بعوامل أخرى مثل العرض والطلب، مما يزيد من تعقيد الوضع للمزارعين والمستهلكين على حد سواء.

يذكر أن الحكومة رفعت أسعار البنزين والسولار في وقت سابق من هذا العام، مما أدى إلى زيادة إضافية في تكاليف الإنتاج الزراعي.