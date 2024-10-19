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ساعة الانتظار بـ23 جنيهًا.. أسعار تعريفة التاكسي الجديدة بالجيزة

05:01 ص السبت 19 أكتوبر 2024

أسعار تعريفة التاكسي الجديدة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، عن أسعار تعريفة ركوب التاكسي الجديدة بالمحافظة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن أسعار أسعار تعريفة التاكسي الأبيض الجديدة، كالتالي:

- 10 ونصف جنيهًا لفتح العداد ويشمل 1 كيلو متر.

- 2 جنيه لكل 1 كيلو متر.

- 23 جنيه سعة الانتظار وتزداد بواقع 11 ونصف جنيهًا لكل ساعة إضافية.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح الجمعة.

وبحسب بيان اللجنة، ارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه في يوليو الماضي.

وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 13.75 جنيه.

وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 15 جنيهًا.

وسعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 13.5 جنيه مقابل 11.5 جنيه.

وسعر بيع غاز السيارات تسليم المستهلك بسعر 7 جنيهات للمتر مكعب شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 6.5 جنيه.

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