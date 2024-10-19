تعلمنا فيها التكتيك الروسي والأمريكي في القتال الجوي.. اللواء نصر موسي يتذكر حرب الاستنزاف

كتب- حسن مرسي:

قال اللواء طيار نصر موسى إنه قبل هزيمة 67 لم نكن نعرف إسرائيل وقواتها ومعداتها.

وحكى "موسى"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، تفاصيل حرب الاستنزاف قائلا: "حرب الاستنزاف كانت بروفة قوية لحرب أكتوبر، تعلمنا فيها كسلاح طيران التكتيك الروسي والأمريكي والباكستاني في القتال الجوي".

وأضاف: "القادة كانوا يقولوا لنا كطيارين في حرب الاستنزاف: أنتم وقود الحرب"، مشيرًا إلى أنه كان يطير 300 ساعة سنويًا قبل حرب أكتوبر 73.