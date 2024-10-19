اللواء نصر موسى يحكي تفاصيل ساعة الصفر في حرب أكتوبر

كتب- حسن مرسي:

قال اللواء طيار نصر موسى، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات "نيم" إسرائيل والعالم بخطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر ٧٣.

وأضاف "موسى"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن إسرائيل اعتقدت بأنه لن تقوم لنا قائمة بعد 67.

وأضاف أن لحظة الصفر كانت انتقام لكل طيار مصري، مشيرًا إلى أنه علم يوم 5 أكتوبر بموعد الحرب، مشيرًا إلى أن سلاح المقاتلات الجوية هو الوحيد الذي عرف بموعد الحرب قبلها.