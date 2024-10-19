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BBC

اللواء نصر موسى يحكي تفاصيل ساعة الصفر في حرب أكتوبر

12:01 ص السبت 19 أكتوبر 2024

اللواء أركان حرب طيار نصر موسى

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كتب- حسن مرسي:

قال اللواء طيار نصر موسى، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات "نيم" إسرائيل والعالم بخطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر ٧٣.

وأضاف "موسى"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، أن إسرائيل اعتقدت بأنه لن تقوم لنا قائمة بعد 67.

وأضاف أن لحظة الصفر كانت انتقام لكل طيار مصري، مشيرًا إلى أنه علم يوم 5 أكتوبر بموعد الحرب، مشيرًا إلى أن سلاح المقاتلات الجوية هو الوحيد الذي عرف بموعد الحرب قبلها.

اللواء طيار نصر موسى محمد أنور السادات إسرائيل حرب أكتوبر حكاية شعب
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