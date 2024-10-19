اللواء نصر موسى يتذكر لحظات النكسة: درست 50 ساعة طيران



كتب- حسن مرسي:

قال اللواء طيار نصر موسى، أحد أبطال حرب أكتوبر، أنه شاهد طائرات العدو الإسرائيلي، وهي تدمر منازل المصريين في السويس عام ٦٧ خاصة وأنه من مواليد المحافظة.



وأضاف "موسى"، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: "التحقت بالكلية الجوية في عام 68 وتدربنا في المنيا وإمبابة"، مضيفا: "سافرت إلى الاتحاد السوفيتي للتدريب على الطيران في هذه الفترة العصيبة من عمر الوطن".

وأضاف خلال اللقاء قائلا: درست 50 ساعة طيران في الاتحاد السوفيتي أما فنون القتال فتعلمتها في مصر بعد العودة من الاتحاد السوفيتي.