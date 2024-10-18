عطية الفيومي: الزيادات على السلع والمواصلات لا تتناسب مع نسبة تحريك المحروقات



كتب- حسن مرسي:

عقب النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الغرف التجارية، على قرار اللجنة المسؤولة عن تحديد أسعار المنتجات البترولية بتحريك أسعار السولار والبنزين.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، قال الفيومي، إن الزيادات على تعريفة المواصلات والزيادة في أسعار السلع لا تتناسب مع الزيادة الجديدة على أسعار السولار والبنزين

وأوضح أمين صندوق الغرف التجارية، أن الزيادة المنطقية التي من المفترض أن يتحملها الراكب في الميكروباص لا تتعدى قرش ونصف على كل كيلومتر، متابعًا: "يعني لو المشوار 10 كيلومتر الزيادة ستصل إلى 15 قرش فقط للراكب الواحد".

وبالنسبة لسيارات النقل، أكد النائب محمد عطية الفيومي أن السيارة حمولة 5 طن تسير لمسافة 5 كليومترات لكل لتر سولار، مضيفًا: "يعني لو العربية النقل مشيت 100 كيلومتر الطن هيزيد 8 جنيه فقط يعني نصيب كيلو الطماطم مثلًا زيادة 8 ساغ، ليه يزيد جنيه واتنين وتلاتة؟"