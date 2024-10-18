بعد تحريك أسعار المحروقات.. كيف تأثرت المواصلات والخبز السياحي والخضروات؟

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قررت لجنة تسعير المواد البترولية صباح اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، بزيادة نحو 1.5 جنيه للبنزين بأنوعه، وزيادة بنحو جنيهين للتر السولار، فيما ثبتت أسعار المازوت المورد لقطاعي الكهرباء والصناعات الغذائية.

وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في مارس الماضي، مع تعهد مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق.

زيادة تعريفة ركوب السرفيس والتاكسي والنقل العام والجماعي بالقاهرة

وفور قرار زيادة أسعار البنزين، قامت محافظة القاهرة بتعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، والنقل العام، والنقل الجماعى، والأقاليم، والتاكسي الأبيض، فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه روعى عند وضع تعريفة الركوب الجديدة مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات تحقيقًا للعدالة، كما تم التنسيق مع المحافظات المجاورة التى ترتبط مع المحافظة بخطوط سير لضمان توحيد التعريفة فى الجانبين لمنع استغلال المواطنين.

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زيادة أسعار الخبز السياحي

من جانبه أكد خالد فكري، سكرتير شعبة المخابز بالقاهرة، إنه سيتم زيادة سعر الخبز السياحي خلال الفترة القادمة بنسبة تتراوح من 20 إلى 25%.

وأضاف "فكري"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى مصراوي، أنه سيتم زيادة الأسعار نظرا لزيادة أسعار المنتجات البترولية، وزيادة سعر الدقيق بما يصل إلى 1000 جنيهًا خلال الفترة السابقة.

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أتوبيسات النقل العام

وكشف مصدر في محافظة القاهرة، تفاصيل زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بالمحافظة، موضحًا في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الزيادة ستكون على النحو التالي:

ميني باص عادي - من 12 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.

ميني باص مكيف: من 15 جنيهًا إلى 17 جنيهًا.

وأضاف المصدر، أن التطبيق يبدأ من اليوم.

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التاكسي الأبيض

وأعلنت محافظة القاهرة، عن تعديل تعريفة ركوب سيارات السرفيس، النقل العام، والنقل الجماعى، والأقاليم، والتاكسى الأبيض، فى ضوء صدور قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية تعديل سعر البنزين والسولار.

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الخضروات

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع سعر السولار سيؤدي بالتأكيد لارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، لأن المجال الزراعي يعتمد على السولار بنسبة 98%.

وتابع النجيب، أن ارتفاع أسعار السولار ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية بنسبة تتراوح بين 7 و10%، باختلاف محافظة لأخرى.

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تعريفة الركوب بالجيزة

واعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، التعريفة الجديدة لسيارات السرفيس والنقل الجماعي الداخلية والخارجية، والتي يتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم الجمعة وطبقًا للجداول المرفقة وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار المنتجات البترولية. للتفاصيل..

يذكر أنه فور الإعلان عن زيادة أسعار البنزين والسولار، تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، مع المحافظين الإجراءات المتخذة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة بالخطوط الداخلية والخارجية (سيارات الميكروباص والسرفيس والنقل الجماعى)، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التوجيه بتفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد لكل الأجهزة المعنية وسرعة إصدار القرارات الخاصة بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة كل محافظة والمحافظات المجاورة.

كما وجهت بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس داخل كل محافظة لعدم استغلال المواطنين وتحديد أسعار السرفيس طبقاً للزيادة الجديدة للمنتجات البترولية مع وضع التسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخلفي للمركبات والإعلان عنها.

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