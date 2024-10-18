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"إسكان النواب": الحكومة سحبت القانون البناء الموحد القديم وسوف تتقدم بمشروع قانون جديد

10:18 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

النائب محمد عطية الفيومي

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كتب- حسن مرسي:

كشف النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب تفاصيل مناقشة تعديلات قانون البناء الموحد.

وقال الفيومي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "عقار مصر" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إن القانون موجود منذ سنتين بمجلس الشيوخ وناقشه المجلس بالفعل بعد انتهاء اللجنة منه.

وتابع رئيس لجنة الاسكان انه مع المستجدات الجديدة في عمليات البناء رأت الحكومة أن يتم سحب القانون القديم واصدار قانون جديد.

واوضح النائب محمد الفيومي، أن الحكومة سحبت القانون البناء الموحد القديم وسوف تتقدم بمشروع قانون جديد، ولا يمكن التنبؤ حاليا بما سيصدر بالقانون الجديد.

النائب محمد الفيومي لجنة الاسكان بمجلس النواب قانون البناء الموحد مجلس الشيوخ
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