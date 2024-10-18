"زعلانين على أخواتهم".. أول تعليق من رئيس أمناء جامعة الجلالة على غضب الطلاب بعد حادث الأتوبيس

كتب- عمرو صالح:

علق الدكتور عادل العدوي رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، على الفيديوهات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي لحالة الغضب التي انتابت بعض طلاب الجامعة بعد الحادث الأخير، قائلًا: "إنها مفاجأة وصاعقة حزينة على قلوب العاملين، وهم شهداء العلم اختطفهم الموت في ريعان شبابهم".

وأضاف "العدوي"، في تصريحات لمصراوي، أنه متفهم غضب بعض الطلاب بعد وفاة زملائهم اللذين أعتبرهم أبنائي قبل أي شئ، قائلًا: "زعلانين على أخواتهم زي ما إحنا زعلانين على ولادنا"، مشيرًا إلى أن الحزن خيم على جميع العاملين والطلاب بالجامعة التي تعيش أيام حداد على رحيل أبنائها.

وتابع: "أي طالب داخل الجامعة هو ابني قبل أن يكون طالبًا جاء للتعلم والدراسة".

وعن مطالب البعض فيما يتعلق بوسائل النقل والسكن، قال "العدوي": "بكل تأكيد مطالب الطلاب هي الشاغل الرئيسي للجامعة لانهم العمود الفقري لها"، موضحًا بأن هذه المطالب حيز التنفيذ حيث أجرينا عدة اجتماعات خلال الساعات الماضية لبحث كافة الحلول وسنواصل اجتمعاتنا خلال الفترة المقبلة لمتابعة تنفيذها".

واختتم رئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة، حديثه معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وأمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وكانت مديرية الصحة في محافظة السويس، قد أصدرت بيانًا رسميًا خلال الأيام الماضية أعلنت فيه عن وقوع حادث انقلاب أتوبيس على طريق "الجلالة- السخنة"، أسفر عن وفاة 12 طالبًا وإصابة 28 آخرين من طلاب جامعة الجلالة.